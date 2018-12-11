СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-11T17:07:49+03:00

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ЧП произошло в Чебоксарах на улице Ленинского Комсомола в микрорайоне Кувшинка днем 11 декабря. Пока неизвестно, с балкона какого именно этажа, выпала девушка, но это происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной внизу у входа в дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/681764" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах девушка упала с высоты на козырек подъезда и выжила.

Девушка упала на заснеженный козырек подъезда, проломила его. Судя по выложенной в Интернете видеозаписи, пока неизвестно, выпала ли она после этого на тротуар, или ее пришлось снимать с козырька подъезда для оказания медицинской помощи.

На данный момент известно, что с травмами разичной степени тяжести она доставлена в местную БСМП.

Подробности происшествия выясняют сотрудники полиции. По факту падения СУ СКР Чувашии проводит доследственную проверку.

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