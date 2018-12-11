В Татарстане зимой 2018-2019 открылась первая ледовая переправа Зеленодольск-Нижние Вязовые

11 Дек. 14:38 2018-12-11T14:38:14+03:00

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С этого вторника в Татарстане свою работу начала первая ледовая переправа зимнего сезона 2018-2019.

Дорога по замерзшей реке Волга направлением Зеленодольск-Нижние Вязовые позволит автомобилистам сократить свой путь на 70 километров и сэкономить около часа езды.

Протяженность этой переправы составляет 1 300 метров. Движение транспорта там организовано по двум полосам. Ширина каждой из них 20 метров, расстояние между ними 150 метров. Проехать по нему может машина весом не более 2 тонн.

Если сравнивать с прошлой зимой, то в этот раз переправа Зеленодольск-Нижние Вязовые была открыта на месяц раньше.

- Состояние переправы хорошее, трещин нет, воды нет, видимость нормальная. Толщина льда там составляет 20-25 сантиметров, - сказали об итогах проверки сотрудники ГИМС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Сейчас проходимость ледовой переправы Зеленодольск- Нижние Вязовые в среднем до 500 машин в сутки. Работать она будет около двух месяцев.