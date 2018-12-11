2018-12-11T15:04:30+03:00
Дом. Семья

Жителям Татарстана помогут выбрать безопасные и качественные новогодние подарки

Соответствующая "горячая линия" будет работать до 31 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане начала работать "горячая линия" по вопросам выбора безопасности и качества новогодних подарков. Консультировать обратившихся будут специалисты управления Роспотребназора республики.

В частоности, задаваемые вопросы могут касаться качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров и детского питания.

"Горячая линия" будет работать ежедневно с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных.

Звонки будут приниматься Консультационным центром для потребителей по телефону: (843) 221-90-16. А также по телефону Роспотребнадзора Татарстана – (843) 273-15-83: в понедельник-четверг с 10.00 до 17.00 и в пятницу с 10.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45. Свои вопросы жители республики могут задавать вплоть до 31 декабря текущего года.

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