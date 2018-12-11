Торговый центр "Мега" в Казани оштрафовали на 500 тысяч рублей

11 Дек. 14:08 2018-12-11T14:08:06+03:00

Его администрация проигнорировала требование антимонопольной службы объяснить причину разных в стоимости аренды того или иного помещения

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Торговый центр "Мега" в Казани был оштрафован федеральной антимонопольной службой России по Татарстану на 500 тысяч рублей за непредоставление данных.

Дело в том, что администрация ТЦ отказалась комментировать ведомству разницу в стоимости аренды того или иного помещения. А узнать об этом антимонопольщики решили после поступившей к ним жалобы одного из горожан.

- В торговом центре в ответ сообщили, что предоставление запрошенных татарстанским УФАС сведений не является обязательным и нет никаких оснований для предоставления указанных в запросе сведений, - сообщает пресс-служба ведомства.

Штраф "Мега" должна оплатить в течение 60 дней.

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