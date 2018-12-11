Татарстан получит более 690 миллионов рублей поощрения за рост своего экономического потенциала
Татарстан получит из федерального бюджета 690,02 миллиона рублей. Это поощрение за достижение высоких темпов роста экономического потенциала республики. Постановление уже подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
Помимо Татарстана в список на денежное поощрение попали еще 40 регионов страны. В общей сложности было распределено порядка 20 миллиардов рублей. Так, соседней Чувашии, например, досталось 192,8 миллиона.
На что будут потрачены деньги пока не известно.
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