2018-12-11T13:38:25+03:00
Экономика

Татарстан получит более 690 миллионов рублей поощрения за рост своего экономического потенциала

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев
Алина ГАБДУЛИНА
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А Чувашия из федерального бюджета получила 192,8 миллиона.А Чувашия из федерального бюджета получила 192,8 миллиона.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Татарстан получит из федерального бюджета 690,02 миллиона рублей. Это поощрение за достижение высоких темпов роста экономического потенциала республики. Постановление уже подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Помимо Татарстана в список на денежное поощрение попали еще 40 регионов страны. В общей сложности было распределено порядка 20 миллиардов рублей. Так, соседней Чувашии, например, досталось 192,8 миллиона.

На что будут потрачены деньги пока не известно.

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