В Татарстане врачи вылечили под наркозом зубы ребенку с больным сердцем

11 Дек. 13:06 2018-12-11T13:06:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Уникальную операцию провели врачи ДРКБ, вылечив больные зубы шестилетнему пациенту из Самарской области. Дело в том, что ребенку уже отказали в нескольких областных больницах, опасаясь за его жизнь: у мальчика сложный порок сердца, и наркоза он мог не перенести.

Последней надеждой для родителей и страдающего от зубной боль ребенка стали врачи ДРКБ. Тщательно изучив эпикриз, медики Татарстана приняли решение - будем лечить.

- Процедура прошла с применением современного оборудования: датчиков измерения артериального давления (с помощью специального катетера) и наркоза - севоран, - сообщили в пресс-службе ДРКБ. - Во время процедуры наши специалисты строго отслеживали содержание в крови углекислого газа, кислорода и следили за артериальным давлением малыша.

Все закончилось хорошо - все зубы вылечены, родители довольны, мальчик больше не страдает от боли.