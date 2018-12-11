2018-12-11T13:06:55+03:00
Общество

В Татарстане врачи вылечили под наркозом зубы ребенку с больным сердцем

Уникальную операцию провели в ДРКБ
Лика ИСАЕВА
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В других регионах мальчика отказывались лечить.В других регионах мальчика отказывались лечить.Фото: Александр ГЛУЗ
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Уникальную операцию провели врачи ДРКБ, вылечив больные зубы шестилетнему пациенту из Самарской области. Дело в том, что ребенку уже отказали в нескольких областных больницах, опасаясь за его жизнь: у мальчика сложный порок сердца, и наркоза он мог не перенести.

Последней надеждой для родителей и страдающего от зубной боль ребенка стали врачи ДРКБ. Тщательно изучив эпикриз, медики Татарстана приняли решение - будем лечить.

- Процедура прошла с применением современного оборудования: датчиков измерения артериального давления (с помощью специального катетера) и наркоза - севоран, - сообщили в пресс-службе ДРКБ. - Во время процедуры наши специалисты строго отслеживали содержание в крови углекислого газа, кислорода и следили за артериальным давлением малыша.

Все закончилось хорошо - все зубы вылечены, родители довольны, мальчик больше не страдает от боли.

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