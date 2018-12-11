2018-12-11T12:28:44+03:00
Политика

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступит в Совете Федерации

Он презентует экономический, инвестиционный и культурный потенциал республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба президента РТФото: пресс-служба президента РТ
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С 10 по 11 декабря в Москве в Совете Федерации проходят Дни Татарстана.

Так, в этот вторник в рамках заседания верхней палаты пройдет «Час субъекта». На нем президент Татарстана Рустам Минниханов презентует экономический, инвестиционный и культурный потенциал республики.

Также слово дадут и спикеру Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину. Он в свою очередь расскажет о совершенствовании региональной нормативно-правовой базы, а также законодательных аспектах сопровождения масштабных проектов республики.

Отметим, что по итогам «Часа субъекта» будет принято постановление Совета Федерации, которое станет обязательным для исполнения всеми федеральными и республиканскими органами государственной власти.

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