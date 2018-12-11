2018-12-11T12:41:04+03:00
Происшествия

Избил и бросил в подпол умирать: жителя Чувашии приговорили к колонии строгого режима

Всему виной пьяная ссора между возлюбленными
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

29-летнего безработного жителя деревни Чиршкас-Мураты Вурнарского района признали виновным в гибели его возлюбленной.

Рано утром 21 мая текущего года в доме своей 38-летней сожительницы пьяный кавалер затеял с ней ссору. В итоге, видимо исчерпав все аргументы, мужчина жестоко избил женщину, после чего бросил ее в подпол. Там его возлюбленная от полученных травм и скончалась.

- За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей мужчине назначено наказание в виде 8 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Торговый центр "Мега" в Казани оштрафовали на 500 тысяч рублей
На татарстанских АЗС 4,3% проб топлива не соответствуют ГОСТу
Татарстан получит более 690 миллионов рублей поощрения за рост своего экономического потенциала
В Татарстане врачи вылечили под наркозом зубы ребенку с больным сердцем
Президент Татарстана Рустам Минниханов выступит в Совете Федерации
Жителя Чебоксар за принуждение к сексу с помощью видео приговорили к исправительным работам
В одном ряду с Месси и Салахом: Защитник "Рубина" попал в символическую сборную европейских чемпионатов
После ответной песни про Нижнекамск Сергей Светлаков принял приглашение детей приехать в Татарстан
В Казань приехало легендарное шоу из Нью-Йорка "Blue Man Group"
В Татарстана на Волге под лед провалились сани с шестью рыбаками
В Татарстане под лед на реке Кама провалился мотоцикл с мужчиной
В Татарстана на пожаре погиб мужчина
Застрявших в Китае туристов вернут в Казань 11 декабря
Самолет из Внуково не смог приземлиться в аэропорту Чебоксар
Аэропорт "Казань" принял своего 3-х миллионного пассажира
Часто выпивал в одиночестве: в Казани мужчина скончался и несколько дней пролежал в квартире
Татарстанец пытался вытащить из магазина пакеты с едой и деньги на 63 тысячи рублей