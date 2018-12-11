Избил и бросил в подпол умирать: жителя Чувашии приговорили к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-11T12:41:04+03:00

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29-летнего безработного жителя деревни Чиршкас-Мураты Вурнарского района признали виновным в гибели его возлюбленной.

Рано утром 21 мая текущего года в доме своей 38-летней сожительницы пьяный кавалер затеял с ней ссору. В итоге, видимо исчерпав все аргументы, мужчина жестоко избил женщину, после чего бросил ее в подпол. Там его возлюбленная от полученных травм и скончалась.

- За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей мужчине назначено наказание в виде 8 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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