2018-12-11T12:08:09+03:00
Происшествия

Жителя Чебоксар за принуждение к сексу с помощью видео приговорили к исправительным работам

Встретившись с девушкой, он снял их совместный интим, а после начал шантажировать. Его жертве пришлось снова с ним переспать
Олег ЛУГОВОЙ
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"Порно-оператора" скорее всего отправят на уборку улиц."Порно-оператора" скорее всего отправят на уборку улиц.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Незаконное собирание сведений о частной без согласия и понуждение к половому сношению путем шантажа – во всем этом признался 26-летний житель Чебоксар.

Так, в марте этого года через Интернет молодой человек познакомился в столице Чувашии с 24-летней девушкой. Он пригласил ее к себе домой, где они занялись сексом. Вот только все это осужденный снимал на веб-камеру своего ноутбука в тайне от новой знакомой.

Именно с помощью сделанного видео парень в последующем не раз шантажом заставлял девушку заниматься с ним сексом. Если бы она отказала ему, то, судя по угрозам, сделанная видеозапись будет распространена.

- Свою вину в инкриминированных деяниях житель Чебоксар признал в полном объеме. Суд приговорил его к 1 году и 2 месяцам исправительных работ, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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