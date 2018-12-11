В одном ряду с Месси и Салахом: Защитник "Рубина" попал в символическую сборную европейских чемпионатов

11 Дек. 11:47 2018-12-11T11:47:58+03:00

Классная игра Егора Сорокина против "Зенита" не осталась не замеченной со стороны западных СМИ

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Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин, забив два гола в ворота «Зенита», не только принес своему клубу важные три очка и притормозил лидера чемпионата, но и попал в поле зрения спортивных экспертов со всей Европы. Так, Сорокин вошел в символическую сборную выходных по версии авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport.

Компания у Сорокина оказалась весьма интересная. Тут и лидер «Барселоны» Лионель Месси, и звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах, и главная ударная сила «Баварии» Роберт Левандовски. Кстати, последние двое также отметились дублями в матчах за свои клубы.

В целом же сборная по версии итальянского издания выглядит следующим образом: Руне Альменнинг Ярстейн («Герта»), Давид Луис («Челси»), Хосе Анхель («Эйбар»), Егор Сорокин («Рубин»), Брайс Мендес («Сельта»), Марко Груич («Герта»), Адриен Томассон («Страсбург»), Фелипе Андерсон («Вест Хэм Юнайтед»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).