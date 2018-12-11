2018-12-11T11:47:58+03:00
Спорт

В одном ряду с Месси и Салахом: Защитник "Рубина" попал в символическую сборную европейских чемпионатов

Классная игра Егора Сорокина против "Зенита" не осталась не замеченной со стороны западных СМИ
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин, забив два гола в ворота «Зенита», не только принес своему клубу важные три очка и притормозил лидера чемпионата, но и попал в поле зрения спортивных экспертов со всей Европы. Так, Сорокин вошел в символическую сборную выходных по версии авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport.

Компания у Сорокина оказалась весьма интересная. Тут и лидер «Барселоны» Лионель Месси, и звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах, и главная ударная сила «Баварии» Роберт Левандовски. Кстати, последние двое также отметились дублями в матчах за свои клубы.

В целом же сборная по версии итальянского издания выглядит следующим образом: Руне Альменнинг Ярстейн («Герта»), Давид Луис («Челси»), Хосе Анхель («Эйбар»), Егор Сорокин («Рубин»), Брайс Мендес («Сельта»), Марко Груич («Герта»), Адриен Томассон («Страсбург»), Фелипе Андерсон («Вест Хэм Юнайтед»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей