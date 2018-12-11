После ответной песни про Нижнекамск Сергей Светлаков принял приглашение детей приехать в Татарстан

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-11T11:21:10+03:00

В комментариях к посту подписчики юмориста сразу же стали восхищаться его самоиронией Фото: Евгения ГУСЕВА

История с произведениями для хора юмориста набирает все новые и новые обороты

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История песни об отдых в Нижнекамске, которую исполнил "хор Светлакова" продолжает набирать обороты. Так, после ее премьеры на одном из федеральных каналов в начале декабря, администрация татарстанского города решила записать ответное видео.

В нем дети не только прославляли свой Нижнекамск, но и умудрились в песне пригласить известного юмориста лично приехать и убедиться в том, что в их городе действительно можно неплохо отдохнуть во время отпуска. И он им ответил!

- Спасибо, Нижнекамск, за чувство юмора! Обязательно приеду! - написал Светлаков, выложив на свою официальную страницу в Instagram песню с татарстанскими детьми.

В комментариях к посту подписчики юмориста сразу же стали восхищаться его самоиронией и вокальными данными татарстанских детей. Кроме того, многие заинтересовались Нижнекамском и выразили желание тоже лично проверить, чья позиция по поводу отдыха в татарстанском городе более правдивая.