В Марий Эл пройдет Тотальный экзамен на знание Правил дорожного движения
Сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл решили 15 декабря впервые провести Тотальный экзамен на знание Правил дорожного движения. Проверить свои знания пришлашают всех желающих, участие будет анонимное и бесплатное.
Организаторами Тотального экзамена по ПДД стали Управление ГИБДД МВД Марий Эл, Министерство молодежной политики спорта и туризма республики, Молодежный парламент Республики Марий Эл и Координационный совет при УГИБДД МВД Марий Эл.
Стартует экзамен по ПДД одновременно на 21 площадке 15 декабря в 12.00. Регистрация участников будет проходить с 11.20
- Результаты Теста будут опубликованы на официальных сайтах организаторов и в социальных сетях, - сообщили в Госавтоинспекции региона.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»