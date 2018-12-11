В Марий Эл пройдет Тотальный экзамен на знание Правил дорожного движения

11 Дек. 18:18 2018-12-11T18:18:47+03:00

Участие в Тотальном экзамене будет абсолютно бесплатным и анонимном Фото: Из материалов пресс-службы

Участие в нем анонимное и бесплатное

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Сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл решили 15 декабря впервые провести Тотальный экзамен на знание Правил дорожного движения. Проверить свои знания пришлашают всех желающих, участие будет анонимное и бесплатное.

Организаторами Тотального экзамена по ПДД стали Управление ГИБДД МВД Марий Эл, Министерство молодежной политики спорта и туризма республики, Молодежный парламент Республики Марий Эл и Координационный совет при УГИБДД МВД Марий Эл.

Стартует экзамен по ПДД одновременно на 21 площадке 15 декабря в 12.00. Регистрация участников будет проходить с 11.20

- Результаты Теста будут опубликованы на официальных сайтах организаторов и в социальных сетях, - сообщили в Госавтоинспекции региона.

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