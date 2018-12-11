В Казань приехало легендарное шоу из Нью-Йорка "Blue Man Group"

11 Дек. 10:39 2018-12-11T10:45:49+03:00

Своими глазами их можно будет увидеть в "Татнефть-Арене" с 12 по 15 декабря

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В 2018 году впервые в Россию приехало шоу "Blue Man Groupe". Добрались эти синие человечки и до Казани. Жители столицы Татарстана смогут увидеть их своими глазами в "Татнефть-Арене" с 12 по 15 декабря.

Blue Man Groupe - международная компания из Нью-Йорка, работающая в сфере живых развлечений. Их новаторские шоу соединяют в себе искусство, музыку, юмор и современные технологии.

На сцене во время представления будут находиться 3 синих лысых человечка. Они не пришельцы, не клоуны, не профессиональные мимы или музыканты. Они взаимодействуют с публикой исключительно мимикой, языком тела, посредством музыки, движение и цвета, создавая удивительные спектакли.

Известно, что для транспортировки всего необходимого для представления используется 12 большегрузных трейлеров. Последующий монтаж шоу занимает порядка 15 часов.