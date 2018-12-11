В Татарстана на Волге под лед провалились сани с шестью рыбаками
Они успели сообщить в МЧС о ЧП
Снегоход и сани провалились в полыньюФото: Из материалов пресс-службы
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Утром 11 декабря, в 7.09, в МЧС Татарстана поступило сообщение от рыбаков, отправившихся на подледную рыбалку в Спасском районе возле села Балымеры. Они сообщили, что в двух километрах от берега их снегоход, который буксировал сани, провалился в полынью. В санях на тот момент оказалось шесть рыбаков.
Оказавшись в ледяной ловушке, они смогли подать сообщение и попросить помощи у спасателей.
- На место ЧП отправились сотрудники ГИМС МЧС Татарстана, и вывезли всех рыбаков на берег, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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