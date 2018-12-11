В Татарстане под лед на реке Кама провалился мотоцикл с мужчиной

11 Дек. 10:15 2018-12-11T10:15:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мамадышском районе республики произошло ЧП - возле деревни Соколка под лед Камы провалился мотоцикл с колесами низкого давления вместе с водителем. На место вызвали спасателей, и на помощь терпящему бедствию мужчине отправилось судно на воздушной подушке "Хивус 6".

На данный момент в МЧС Татарстана сообщили, что мужчину благополучно спасли и доставили на берег, передав в руки медиков. По предварительным данным, госпитализация мужчине не требуется.

МЧС республики предупреждает, что опасно выходить на неокрепший лед.