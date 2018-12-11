В Татарстане под лед на реке Кама провалился мотоцикл с мужчиной
На месте ЧП отправилось судно на воздушной подушке
На место ЧП отправили "Хивус 6"Фото: Из материалов пресс-службы
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В Мамадышском районе республики произошло ЧП - возле деревни Соколка под лед Камы провалился мотоцикл с колесами низкого давления вместе с водителем. На место вызвали спасателей, и на помощь терпящему бедствию мужчине отправилось судно на воздушной подушке "Хивус 6".
На данный момент в МЧС Татарстана сообщили, что мужчину благополучно спасли и доставили на берег, передав в руки медиков. По предварительным данным, госпитализация мужчине не требуется.
МЧС республики предупреждает, что опасно выходить на неокрепший лед.
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