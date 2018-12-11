В Татарстана на пожаре погиб мужчина

11 Дек. 09:43 2018-12-11T09:43:53+03:00

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Пожар в частном жилом деревянном доме на улице Пролетарской в селе Никифорово Мамадышского района республики. Там 10 декабря, в понедельник, соседи увидели, что дом одинокого мужчины полыхает открытым огнем.

К приезду пожарных дом площадью 35 квадратных метров был полностью объят огнем. Местные жители сообщили, что в доме может находиться 52-летний мужчина. Но криков о помощи никто не слышал.

- Ввиду открытого горения по всей площади и высокой температуры, проникнуть внутрь дома не было возможно, - сообщили в МЧС Татарстана.

Во время разбора завалов полностью сгоревшего дома был обнаружен обгоревший труп мужчины, предположительно. хозяина дома.

- Причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - считают специалисты МЧС Татарстана.