2018-12-11T09:43:53+03:00
Происшествия

В Татарстана на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла в Мамадышском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Огонь полностью уничтожил дом.Огонь полностью уничтожил дом.Фото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в частном жилом деревянном доме на улице Пролетарской в селе Никифорово Мамадышского района республики. Там 10 декабря, в понедельник, соседи увидели, что дом одинокого мужчины полыхает открытым огнем.

К приезду пожарных дом площадью 35 квадратных метров был полностью объят огнем. Местные жители сообщили, что в доме может находиться 52-летний мужчина. Но криков о помощи никто не слышал.

- Ввиду открытого горения по всей площади и высокой температуры, проникнуть внутрь дома не было возможно, - сообщили в МЧС Татарстана.

Во время разбора завалов полностью сгоревшего дома был обнаружен обгоревший труп мужчины, предположительно. хозяина дома.

- Причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - считают специалисты МЧС Татарстана.

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