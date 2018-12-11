Самолет из Внуково не смог приземлиться в аэропорту Чебоксар

11 Дек. 08:51 2018-12-11T08:51:04+03:00

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В понедельник вечером аэропорт столицы Чувашии был закрыт из-за непогоды: на город обрушился снегопад, и ВПП на всем ее протяжении была покрыта двух миллиметровым слоем снега, что сказалось на коэффициенте сцепления полосы - всего 0,25% при допустимых 0,32-0,35%. Да и видимость была всего на один километр.

Аэропорт закрыли для приема и взлета самолетов ориентировочно на срок до 21.00. Но из аэропорта "Внуково" вылетел борт с пассажирами, который должен был приземлиться в Чебоксарах в 21.20. Но к этому времени погода ухудшилась, и аэропорт еще не открыли.

Самолет вынужден был вернуться в Москву.