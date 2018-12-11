2018-12-11T08:51:04+03:00
Происшествия

Самолет из Внуково не смог приземлиться в аэропорту Чебоксар

Воздушная гавань была закрыта по метеоусловиям
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В Чебоксарах из-за снегопада закрыли аэропортВ Чебоксарах из-за снегопада закрыли аэропортФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В понедельник вечером аэропорт столицы Чувашии был закрыт из-за непогоды: на город обрушился снегопад, и ВПП на всем ее протяжении была покрыта двух миллиметровым слоем снега, что сказалось на коэффициенте сцепления полосы - всего 0,25% при допустимых 0,32-0,35%. Да и видимость была всего на один километр.

Аэропорт закрыли для приема и взлета самолетов ориентировочно на срок до 21.00. Но из аэропорта "Внуково" вылетел борт с пассажирами, который должен был приземлиться в Чебоксарах в 21.20. Но к этому времени погода ухудшилась, и аэропорт еще не открыли.

Самолет вынужден был вернуться в Москву.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей