2018-12-11T08:27:55+03:00
Общество

Аэропорт "Казань" принял своего 3-х миллионного пассажира

Счастливчиком стал гражданин Турции
Лика ИСАЕВА
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Казанский аэропорт пересек рубеж в три миллиона пассажировКазанский аэропорт пересек рубеж в три миллиона пассажировФото: Из материалов пресс-службы
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Во вторник, 11 декабря, международный аэропорт "Казань" поздравил своего 3-х миллионного пассажира. Им стал турецкий гражданин Ясин Турпан, вылетавший рейсом "Казань – Стамбул".

О том, что он стал фигурой знаковой для возбушной гавани столицы Татарстана, мужчина узнал, когда проходил регистрацию на рейс. К нему подошли представители аэропорта и протянули ножницы, чтобы он разрезал ленточку, символизирующая преодоление рекордного порога в современной истории аэропорта.

Ясину Турпану вручили памятный подарок, а представитель авиакомпании, чьим самолетом мужчина возвращался в Стамбул из Татарстана, сделал подарок удачливому путешественнику – сертификат на получение бесплатного билета бизнес класса в любую точку земного шара, куда летает авиакомпания с вылетом из Казани.

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