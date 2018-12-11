Аэропорт "Казань" принял своего 3-х миллионного пассажира
Во вторник, 11 декабря, международный аэропорт "Казань" поздравил своего 3-х миллионного пассажира. Им стал турецкий гражданин Ясин Турпан, вылетавший рейсом "Казань – Стамбул".
О том, что он стал фигурой знаковой для возбушной гавани столицы Татарстана, мужчина узнал, когда проходил регистрацию на рейс. К нему подошли представители аэропорта и протянули ножницы, чтобы он разрезал ленточку, символизирующая преодоление рекордного порога в современной истории аэропорта.
Ясину Турпану вручили памятный подарок, а представитель авиакомпании, чьим самолетом мужчина возвращался в Стамбул из Татарстана, сделал подарок удачливому путешественнику – сертификат на получение бесплатного билета бизнес класса в любую точку земного шара, куда летает авиакомпания с вылетом из Казани.
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