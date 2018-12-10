Часто выпивал в одиночестве: в Казани мужчина скончался и несколько дней пролежал в квартире
56-летний житель Казани долгое время находился в запое. В последний раз соседи видели его в конце прошлой недели - тогда мужчина жаловался на плохое самочувствие.
Шумные компании житель общежития на улице Карбышева не устраивал, предпочитал проводить время в одиночестве. По словам соседей, раньше вместе с ним проживали супруга и дочь, но после развода мужчина начал часто выпивать, наблюдались симптомы, указывающие на «белую горячку».
10 декабря соседи вызвали спасателей, когда почувствовали сильный и неприятный запах исходящий из квартиры соседа. Когда те зашли внутрь, то увидели на полу тело полуодетого мужчины. По предварительной версии, одинокий казанец скончался от алкогольного отравления и пролежал в квартире несколько дней.
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