2018-12-10T19:39:19+03:00
Происшествия

Часто выпивал в одиночестве: в Казани мужчина скончался и несколько дней пролежал в квартире

После развода казанец часто выпивал в одиночестве
Искандер ЯРУЛЛИН
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Прибывшим на место медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть мужчины.Прибывшим на место медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть мужчины.Фото: Олег УКЛАДОВ
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56-летний житель Казани долгое время находился в запое. В последний раз соседи видели его в конце прошлой недели - тогда мужчина жаловался на плохое самочувствие.

Шумные компании житель общежития на улице Карбышева не устраивал, предпочитал проводить время в одиночестве. По словам соседей, раньше вместе с ним проживали супруга и дочь, но после развода мужчина начал часто выпивать, наблюдались симптомы, указывающие на «белую горячку».

10 декабря соседи вызвали спасателей, когда почувствовали сильный и неприятный запах исходящий из квартиры соседа. Когда те зашли внутрь, то увидели на полу тело полуодетого мужчины. По предварительной версии, одинокий казанец скончался от алкогольного отравления и пролежал в квартире несколько дней.

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