2018-12-10T18:42:35+03:00
Дом. Семья

В казанском парке «Черное озеро» к Новому году-2019 установят 12-метровую ель

Также там появится и 6-метровая люстра
Олег ЛУГОВОЙ
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Каток в парке "Черное озеро" официально откроют 14 декабря. Фото: kzn.ruКаток в парке "Черное озеро" официально откроют 14 декабря. Фото: kzn.ru
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В столице Татарстана к Новому году-2019 вовсю украшают местные парки и скверы. Так, самую большую ель – высотой около 12 метров, установят на «Черном озере». Там же появится и полюбившаяся всем 6-метровая люстра, также гирлянды и иллюминация.

А уже 14 декабря откроется огромный площадью в 6 тысяч квадратных метров. Сейчас он работает в техническом режиме. Так, в эту пятницу там в 18.00 начнется дискотека на льду «Танцы всех поколений». Кстати, парк «Черное озеро» станет в городе вторым местом после площадки Центра семьи «Казан», где официально и массово можно будет встретить Новый год-2019.

Всего в столице Татарстана к главному празднику украсят еще 9 общественных пространств: парки им.Горького, «Сосновая роща», «Крылья Советов», «Калейдоскоп», «Континент», Горкинско-Ометьевский лес, скверы им.Аксенова, «Дербышки» и бульвар по улице Фучика.

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