2018-12-10T18:27:52+03:00
Общество

В 2019 году у 800 тысяч татарстанцев пенсия увеличится в среднем на 1 000 рублей

Речь идет о тех, кто, уйдя на заслуженный отдых, нигде не работает
Олег ЛУГОВОЙ
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Чтобы понять точный размер прибавки татарстанцам, ушедшим на заслуженный отдых, нужно умножить свою декабрьскую пенсию на 1,0705.Чтобы понять точный размер прибавки татарстанцам, ушедшим на заслуженный отдых, нужно умножить свою декабрьскую пенсию на 1,0705.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В следующем году в России средняя прибавка для одного неработающего пенсионера составит 1 000 рублей. Таковых в Татарстане проживает 800 тысяч человек, сообщила на пресс-конференции зам управляющего республиканским отделением ПФР Елена Полякова.

По ее словам, чтобы понять точный размер прибавки татарстанцам, ушедшим на заслуженный отдых, нужно умножить свою декабрьскую пенсию на 1,0705. Именно такова в процентах будет грядущая индексация.

У тех пенсионеров, которые продолжают работать, индексация ожидается 1 августа, а у тех, кто получает социальную пенсию, - с 1 апреля следующего года.

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