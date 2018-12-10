В 2019 году у 800 тысяч татарстанцев пенсия увеличится в среднем на 1 000 рублей
В следующем году в России средняя прибавка для одного неработающего пенсионера составит 1 000 рублей. Таковых в Татарстане проживает 800 тысяч человек, сообщила на пресс-конференции зам управляющего республиканским отделением ПФР Елена Полякова.
По ее словам, чтобы понять точный размер прибавки татарстанцам, ушедшим на заслуженный отдых, нужно умножить свою декабрьскую пенсию на 1,0705. Именно такова в процентах будет грядущая индексация.
У тех пенсионеров, которые продолжают работать, индексация ожидается 1 августа, а у тех, кто получает социальную пенсию, - с 1 апреля следующего года.
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