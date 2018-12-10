2018-12-10T19:10:15+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах бизнесмен нашел в купленном гараже гранату и минометный снаряд

Опасаясь взрыва, он тут же вызвал на место представителей экстренных служб
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В Набережных Челнах 37-летний предприниматель купил бокс в гаражном комплексе «К-700», который планировал оборудовать под склад. Когда мужчина решил прибраться там и избавиться от вещей прежнего хозяина, то обнаружил опасную находку. В нескольких местах в гараже были спрятаны боеприпасы: граната и минометный снаряд. Ко всему этому также прилагалась и военная каска.

Мужчина сообщил о находке в экстренные службы. Их представители незамедлительно прибыли по указанному адресу. В итоше правоохранители отвезли снаряды на экспертизу, где установили, что они не представляют опасности.

Прежнему хозяину - 22-летнему жителю Набережных Челнов, теперь придется объяснить полицейским, как граната и минометный снаряд попали к нему и зачем он их хранил.

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