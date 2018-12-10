В Набережных Челнах бизнесмен нашел в купленном гараже гранату и минометный снаряд

10 Дек. 19:10 2018-12-10T19:10:15+03:00

Опасаясь взрыва, он тут же вызвал на место представителей экстренных служб

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах 37-летний предприниматель купил бокс в гаражном комплексе «К-700», который планировал оборудовать под склад. Когда мужчина решил прибраться там и избавиться от вещей прежнего хозяина, то обнаружил опасную находку. В нескольких местах в гараже были спрятаны боеприпасы: граната и минометный снаряд. Ко всему этому также прилагалась и военная каска.

Мужчина сообщил о находке в экстренные службы. Их представители незамедлительно прибыли по указанному адресу. В итоше правоохранители отвезли снаряды на экспертизу, где установили, что они не представляют опасности.

Прежнему хозяину - 22-летнему жителю Набережных Челнов, теперь придется объяснить полицейским, как граната и минометный снаряд попали к нему и зачем он их хранил.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»