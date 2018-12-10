СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-10T18:05:46+03:00

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Авария с участием большегруза произошла в понедельник, 10 декабря, в Моргаушском районе республики. По предварительным данным, водитель большегруза в пути задремал, потерял управление, и его фура везалась в разделительный отбойник между двумя полосами движения. От удара кабину с водителем оторвало и выкинуло прямо под колеса прицепа грузовика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/681631" frameborder="0"></iframe> В Чувашии водитель фуры выжил, когда кабину вместе с ним оторвало и закинуло под собственный прицеп.соцсети

Многотонная конструкция зажала ее остатки под своим днищем. Остальная часть вылетела на трассу. Несмотря на степень повреждения техники, водитель выжил. Он получил незначительные травмы, и был доставлен в ближайшую больницу, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

Фото: соцсети

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