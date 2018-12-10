В Чувашии водитель фуры выжил, когда кабину вместе с ним оторвало и закинуло под собственный прицеп
Авария с участием большегруза произошла в понедельник, 10 декабря, в Моргаушском районе республики. По предварительным данным, водитель большегруза в пути задремал, потерял управление, и его фура везалась в разделительный отбойник между двумя полосами движения. От удара кабину с водителем оторвало и выкинуло прямо под колеса прицепа грузовика.
В Чувашии водитель фуры выжил, когда кабину вместе с ним оторвало и закинуло под собственный прицеп.соцсети
Многотонная конструкция зажала ее остатки под своим днищем. Остальная часть вылетела на трассу. Несмотря на степень повреждения техники, водитель выжил. Он получил незначительные травмы, и был доставлен в ближайшую больницу, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.
Фото: соцсети
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»