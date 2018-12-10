Главная елка Набережных Челнов откроется 25 декабря
Для жителей Набережных Челнов к Новому году-2019 будут открыты девять праздничных площадок. Первыми зажгутся огни уже 14 декабря на елке в парке Сидоровский, 27 декабря в парке Победы.
Открытие главной елки Набережных Челнов на площади Азатлык – намечено на 25 декабря. Вечером жителей города ждет большая концертная программа с участием акробатов, в том числе на ходулях, мимов, барабанщиков и уличных актеров.
Маленькие горожане смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Любители спорта попробуют свои силы в соревнованиях по футболу в валенках, в гонках на санях и в собачьих упряжках.
Кульминацией открытия главной елки города станет парад миниатюрных свинок и шествие Дедов Морозов.
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