2018-12-10T16:53:28+03:00
Дом. Семья

Главная елка Набережных Челнов откроется 25 декабря

Новогодняя красавица татарстанского автограда засияет на площади Азатлык
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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Для жителей Набережных Челнов к Новому году-2019 будут открыты девять праздничных площадок. Первыми зажгутся огни уже 14 декабря на елке в парке Сидоровский, 27 декабря в парке Победы.

Открытие главной елки Набережных Челнов на площади Азатлык – намечено на 25 декабря. Вечером жителей города ждет большая концертная программа с участием акробатов, в том числе на ходулях, мимов, барабанщиков и уличных актеров.

Маленькие горожане смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Любители спорта попробуют свои силы в соревнованиях по футболу в валенках, в гонках на санях и в собачьих упряжках.

Кульминацией открытия главной елки города станет парад миниатюрных свинок и шествие Дедов Морозов.

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