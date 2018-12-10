Главная елка Набережных Челнов откроется 25 декабря

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-10T16:53:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Для жителей Набережных Челнов к Новому году-2019 будут открыты девять праздничных площадок. Первыми зажгутся огни уже 14 декабря на елке в парке Сидоровский, 27 декабря в парке Победы.

Открытие главной елки Набережных Челнов на площади Азатлык – намечено на 25 декабря. Вечером жителей города ждет большая концертная программа с участием акробатов, в том числе на ходулях, мимов, барабанщиков и уличных актеров.

Маленькие горожане смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Любители спорта попробуют свои силы в соревнованиях по футболу в валенках, в гонках на санях и в собачьих упряжках.

Кульминацией открытия главной елки города станет парад миниатюрных свинок и шествие Дедов Морозов.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»