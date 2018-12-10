В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика от замерзания

10 Дек. 16:42 2018-12-10T16:42:21+03:00

У его грузовика на трассе заглох двигатель

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На имя главного Госавтоинспектора Татарстана пришло благодарственное письмо от жителя Буинского района республики. Мужчина благодарил за помощь местных инспекторов ДПС.

Некоторое время назад он на своей грузовой машине отправился из Казани в Ульяновск. В пути ночью автомобиль сломался, и водитель едва не замерз в кабине.

- Двигатель заглох на 18 километре автодороги, - вспоминал водитель. - До этого случая никогда не подводил, но в одиночку справиться с поломкой я не смог. Начал сильно замерзать.

Грузовик заметили проезжавшие мимо сотрудники ДПС ГИБДД МВД Татарстана старший лейтенант полиции Ислам Галимзянов и младший лейтенант полиции Евгений Черняев. Они поинтересовались у водителя, что произошло.

После они посадили мужчину отогреться в салон патрульной машины, напоили горячим чаем, а потом помогли починить грузовик. Для этого полицейские ночью нашли в ближайшем селе специалиста, который смог починить вышедшую из строя деталь.