2018-12-10T16:42:21+03:00
Общество

В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика от замерзания

У его грузовика на трассе заглох двигатель
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Инспекторы ДПС спасли мужчину от обмороженияИнспекторы ДПС спасли мужчину от обмороженияФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

На имя главного Госавтоинспектора Татарстана пришло благодарственное письмо от жителя Буинского района республики. Мужчина благодарил за помощь местных инспекторов ДПС.

Некоторое время назад он на своей грузовой машине отправился из Казани в Ульяновск. В пути ночью автомобиль сломался, и водитель едва не замерз в кабине.

- Двигатель заглох на 18 километре автодороги, - вспоминал водитель. - До этого случая никогда не подводил, но в одиночку справиться с поломкой я не смог. Начал сильно замерзать.

Грузовик заметили проезжавшие мимо сотрудники ДПС ГИБДД МВД Татарстана старший лейтенант полиции Ислам Галимзянов и младший лейтенант полиции Евгений Черняев. Они поинтересовались у водителя, что произошло.

После они посадили мужчину отогреться в салон патрульной машины, напоили горячим чаем, а потом помогли починить грузовик. Для этого полицейские ночью нашли в ближайшем селе специалиста, который смог починить вышедшую из строя деталь.

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Часто выпивал в одиночестве: в Казани мужчина скончался и несколько дней пролежал в квартире
Татарстанец пытался вытащить из магазина пакеты с едой и деньги на 63 тысячи рублей
В Набережных Челнах бизнесмен нашел в купленном гараже гранату и минометный снаряд
В казанском парке «Черное озеро» к Новому году-2019 установят 12-метровую ель
В 2019 году у 800 тысяч татарстанцев пенсия увеличится в среднем на 1 000 рублей
В Чувашии водитель фуры выжил, когда кабину вместе с ним оторвало и закинуло под собственный прицеп
В Казани директора ООО «Фирма «Свей»» за обман на 340 миллионов рублей приговорили к 11 годам колонии
Казанский ученый: до пятницы в столице Татарстана будет аномально тепло
Туркомпания, чьи клиенты из Татарстана застряли в Китае, не имела никаких долгов перед авиакомпанией
Главная елка Набережных Челнов откроется 25 декабря
Жителю Чувашии, который на охоте вместо бобра подстрелил брата, вынесли приговор
В Чувашии в страшной аварии удалось выжить трем пассажирам иномарки
В Татарстане хотят сохранить должность президента и после 2020 года
Госсовет Татарстана обеспокоен федеральными решениями, которые влияют на местный бюджет
В Чувашии из вагона грузового поезда украли 440 банок мёда
В Набережных Челнах в бане обнаружили тело 35-летнего актера
12 декабря в четырех поселках Казани отключат воду
В Набережных Челнах более 6 тысяч детей смогут посетить елки мэра
Мэрия Чебоксар готова рассмотреть предложения горожан по изменению маршрутов общественного транспорта
В Чувашии лобовом столкновении двух иномарок погиб один человек, два пострадали
В Казани на "зебре" сбили молодую женщину