В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика от замерзания
На имя главного Госавтоинспектора Татарстана пришло благодарственное письмо от жителя Буинского района республики. Мужчина благодарил за помощь местных инспекторов ДПС.
Некоторое время назад он на своей грузовой машине отправился из Казани в Ульяновск. В пути ночью автомобиль сломался, и водитель едва не замерз в кабине.
- Двигатель заглох на 18 километре автодороги, - вспоминал водитель. - До этого случая никогда не подводил, но в одиночку справиться с поломкой я не смог. Начал сильно замерзать.
Грузовик заметили проезжавшие мимо сотрудники ДПС ГИБДД МВД Татарстана старший лейтенант полиции Ислам Галимзянов и младший лейтенант полиции Евгений Черняев. Они поинтересовались у водителя, что произошло.
После они посадили мужчину отогреться в салон патрульной машины, напоили горячим чаем, а потом помогли починить грузовик. Для этого полицейские ночью нашли в ближайшем селе специалиста, который смог починить вышедшую из строя деталь.
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