Татарстанец пытался вытащить из магазина пакеты с едой и деньги на 63 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 19:25 2018-12-10T19:25:46+03:00

Мужчина только в октябре освободился из колониии

Изменить размер текста: A A

34-летний житель Бугульмы только в октябре освободился из колонии и снова был задержан полицейскими.

Он проник в продуктовый магазин через разбитое окно и забрал оттуда два пакета с продуктами, также сигареты, коньяк и деньги. После чего попытался выбраться с этой добычей на улицу.

В этот момент его и схватили отрудники частного охранного предприятия, которые прибыли на сработавшую сигнализацию. Тут же сосчитали и стоимость добычи - похищенное потянуло на 63 тысячи рублей. Здержанный же мужчина признался, что залез в магазин и обчистил его по пьяни.

По даннму факту было возбуждено уголовное дело о покушении на кражу с незаконным проникновением в помещение.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»