Татарстанец пытался вытащить из магазина пакеты с едой и деньги на 63 тысячи рублей
34-летний житель Бугульмы только в октябре освободился из колонии и снова был задержан полицейскими.
Он проник в продуктовый магазин через разбитое окно и забрал оттуда два пакета с продуктами, также сигареты, коньяк и деньги. После чего попытался выбраться с этой добычей на улицу.
В этот момент его и схватили отрудники частного охранного предприятия, которые прибыли на сработавшую сигнализацию. Тут же сосчитали и стоимость добычи - похищенное потянуло на 63 тысячи рублей. Здержанный же мужчина признался, что залез в магазин и обчистил его по пьяни.
По даннму факту было возбуждено уголовное дело о покушении на кражу с незаконным проникновением в помещение.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»