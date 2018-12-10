2018-12-10T16:36:48+03:00
Происшествия

Жителю Чувашии, который на охоте вместо бобра подстрелил брата, вынесли приговор

От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия
Олег ЛУГОВОЙ
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В свою очередь материалы по факту незаконной охоты направлены в органы внутренних дел.В свою очередь материалы по факту незаконной охоты направлены в органы внутренних дел.
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43-летнего жителя деревни Верхние Ирзеи Ядринского района признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Было установлено, что около 17.00 27 августа этого года во время охоты в овраге, в лесополосе, осужденный выстрелил из ружья ИЖ-27 в бобра. Вот только мужчина промахнулся и вместо животного попал в своего 47-летнего двоюродного брата. Который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

- В итоге суд приговорил мужчину к наказанию в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – В свою очередь материалы по факту незаконной охоты выделены из уголовного дела и направлены в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении виновного в смерти брата к административной ответственности.

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