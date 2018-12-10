2018-12-10T15:10:59+03:00
Экономика

Госсовет Татарстана обеспокоен федеральными решениями, которые влияют на местный бюджет

В этом он получил поддержку в Совете Федерации
Олег ЛУГОВОЙ
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В Татарстане, например, в местный бюджет из-за исключения из налогообложения движимого имущества ожидается недопоступление 10,2 млрд рублей.В Татарстане, например, в местный бюджет из-за исключения из налогообложения движимого имущества ожидается недопоступление 10,2 млрд рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В расширенном заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам приняли участие депутаты Госсовета Татарстана, а также представители профильных министерств и ведомств.

Так, в своем выступлении председатель татарстанского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин заявил, что в последние годы возникает ситуация, когда на наполнение региональных бюджетов регионов сильно влияют решения, принимаемые на федеральном уровне. Многие из них влекут за выпадающие доходы.

В Татарстане, например, в местный бюджет из-за исключения из налогообложения движимого имущества ожидается недопоступление 10,2 млрд рублей.

- Эти обстоятельства вызывают у нас определенную обеспокоенность. Нам представляется целесообразным при оценке выполнения условий по обеспечению роста собственных доходов учитывать выпадающие доходы региональных бюджетов, образовавшиеся вследствие решений, принимаемых на федеральном уровне, - предложил Якунин.

Это получило поддержку среди сенаторов Совета Федерации.

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