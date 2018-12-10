В Татарстане хотят сохранить должность президента и после 2020 года

10 Дек. 15:28 2018-12-10T15:28:32+03:00

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Не исключено, что должность президента Татарстана сохранится и после 2020 года, когда состоятся очередные выборы главы региона. Об этом заявил глава парламентского комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин во время пресс-конференции в Государственном совете республики.

По его словам, наименование высшего должностного лица субъекта - это исключительное полномочие субъекта. Именно поэтому нет причин считать, что наименование должности может измениться. Но оно будет действительно исключительно в пределах республики. Вся проблема в федеральном законе, который был принят в 2010 году. По словам Ягудина, он ограничивает республику в собственных традициях и истории.

Известно, что в 2017 году Госсовет республики обращался непосредственно к Президенту России Владимиру Путину. Их предложением было решить данный вопрос через согласительную комиссию. Однако, на конец 2018 года комиссия еще не создана.