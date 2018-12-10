2018-12-10T16:09:22+03:00
Происшествия

В Чувашии в страшной аварии удалось выжить трем пассажирам иномарки

Сам автомобиль восстановлению не подлежит [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 9 декабря, в 17.45 на 22-м километре А-151 в Канашском районе республики.

По предварительным данным, водитель иномарки "Skoda Rapid" превысил безопасную скорость, не справился с управлением, его автомобиль занесло, развернуло и выбросило на встречку. Там произошло столкновение с другой иномаркой - "Toyota Avensis".

В результате аварии "Skoda Rapid" восстановлению не подлежил - ее задняя часть превратилась в груду искореженого железа. Но при этом выжили все три пассажира и водитель, которые находились в салоне. С травмами различной степени тяжести они доставлены в местную больницу. Получил ранения и водитель японской иномарки.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

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