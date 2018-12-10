12 декабря в четырех поселках Казани отключат воду

10 Дек. 14:22 2018-12-10T14:22:59+03:00

Она пропадет в Приволжском районе города

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 12 декабря, будет производится врезка вновь пробуренных скважин в сборный коллектор на водозаборе «Мирный» воду отключать в ряде поселков Приволжского района столицы Татарстана.

Так, краны пересохнут с 9.00 до 21.00 в поселках Казанская Усадьба, Кояшлы, Мирный и Петровский, а также на базе «Динамо».

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства и просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы. Для тех, кто не сможет этого сделать, автоцистерны с водой разместят согласно поступившим заявкам.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»