В Набережных Челнах более 6 тысяч детей смогут посетить елки мэра

10 Дек. 13:56 2018-12-10T13:56:55+03:00

Это инвалиды, ребята из малообеспеченных семей, активисты общественных организаций и отличники учебы

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В Набережных Челнах с 17 по 27 декабря текущего года пройдут традиционные елки мэра. Их смогут увидеть порядка 6,3 тысяч детей. В их число попадают инвалиды, ребята из малообеспеченных семей, активисты общественных организаций и отличники учебы.

Соответствующие новогодние мероприятия пройдут в русском драматическом театре «Мастеровые», дворце культуры «КАМАЗ» и «Энергетик».

Известно также, что праздничную елку президента Татарстана посетят 300 детей из татарстанского автограда.

Напомним, что в этом году новогодними подарками будут обеспечены 22 078 тысяч детей из Набережных Челнов. На их покупку из бюджета города потратят 7 миллионов рублей.