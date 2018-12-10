2018-12-10T13:56:55+03:00
Общество

В Набережных Челнах более 6 тысяч детей смогут посетить елки мэра

Это инвалиды, ребята из малообеспеченных семей, активисты общественных организаций и отличники учебы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Набережных Челнах с 17 по 27 декабря текущего года пройдут традиционные елки мэра. Их смогут увидеть порядка 6,3 тысяч детей. В их число попадают инвалиды, ребята из малообеспеченных семей, активисты общественных организаций и отличники учебы.

Соответствующие новогодние мероприятия пройдут в русском драматическом театре «Мастеровые», дворце культуры «КАМАЗ» и «Энергетик».

Известно также, что праздничную елку президента Татарстана посетят 300 детей из татарстанского автограда.

Напомним, что в этом году новогодними подарками будут обеспечены 22 078 тысяч детей из Набережных Челнов. На их покупку из бюджета города потратят 7 миллионов рублей.

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