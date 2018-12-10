Мэрия Чебоксар готова рассмотреть предложения горожан по изменению маршрутов общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-10T13:39:49+03:00

Жалоб на недавнюю реформу стало меньше, но все-таки они еще имеются

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В мэрии Чебоксар ждут местных жителей, которые готовы внести свои предложения по улучшению работы общественного транспорта и изменению схем маршрутов. Глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков попросил направить инициативных граждан в районные администрации в четверг в 17.00.

Ладыков отметил также, что на "горячую линию" по вопросам транспортной реформы стало поступать меньше жалоб. Однако они все еще имеются: людям приходится делать пересадки и тратить на проезд до работы в два раза больше денег.

Все предложения горожан будут после вынесены на голосование, а лучшие из них - претворены в жизнь

Напомним, жители Чебоксар не оценили транспортную реформу в городе. Как оказалось, автобусы приходится ждать вдвое дольше, зачастую транспорт едет переполненным и на остановках водители не выпускают пассажиров.

Горожане принялись называть городские маршрутки "шпротовозками", "скотовозками" и "лошадиными повозками".