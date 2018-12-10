В Казани на "зебре" сбили молодую женщину

10 Дек. 12:46 2018-12-10T12:46:34+03:00

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Авария произошла в субботу, 8 декабря, в 10.20 в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля "HYUNDAI SANTA FE", поворачивая направо на свой разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу пешеходу, которая переходила дорогу на свой "зеленый" свет.

- В результате наезда 29-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, получила сотрясение головного мозга, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - В отношении водителя возбуждено административное дело.

По сводке Госавтоинспекции столицы Татарстана, за прошедшие выходные - 8 и 9 декабря, зарегистрировано 301 ДТП, из них 11 происшествий с пострадавшими: шесть наездов на пешеходов, столкновение автотранспорта, наезд на препятствие, два наезда на стоящий транспорт и падение пассажира. В результате 14 участников ДТП – шесть пешеходов, пять пассажиров и три водителя - получили различные травмы.