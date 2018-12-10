2018-12-10T12:22:24+03:00
Общество

Принятие нового генплана Казани перенесли на 2019 год

Причина задержки - нововведения в федеральном законодательстве
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:

10 декабря на совещании в мэрии Казани главный архитектор города Татьяна Прокофьева сообщила, что сроки принятия нового генпалана столицы Татарстана переносится на 2019 год. Эта задержка связан с нововведениями в федеральном законодательстве.

- Федеральный закон установил новые требования к разработке генеральных планов при выявлении наложения населенного пункта на землю лесного фонда. Сложность заключается в том, что границы лесного фонда не указаны в открытых источниках, в том числе отсутствуют кадастровые сведения о них, позиция федеральных органов по требованию генерального плана в полной мере не сформировалась, а информацию о границах лесного фонда от Россельхоза мы получили только в конце сентября. Мы активно дорабатываем проект генерального плана по новым требованиям федерального агентства с учетом исключения из границ населенного пункта Казани земель лесного фонда, - уточнила Прокофьева.

При всем этом мэр Казани Ильсур Метшин поручил принять документ до середины будущего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24