Принятие нового генплана Казани перенесли на 2019 год

10 Дек. 12:22 2018-12-10T12:22:24+03:00

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10 декабря на совещании в мэрии Казани главный архитектор города Татьяна Прокофьева сообщила, что сроки принятия нового генпалана столицы Татарстана переносится на 2019 год. Эта задержка связан с нововведениями в федеральном законодательстве.

- Федеральный закон установил новые требования к разработке генеральных планов при выявлении наложения населенного пункта на землю лесного фонда. Сложность заключается в том, что границы лесного фонда не указаны в открытых источниках, в том числе отсутствуют кадастровые сведения о них, позиция федеральных органов по требованию генерального плана в полной мере не сформировалась, а информацию о границах лесного фонда от Россельхоза мы получили только в конце сентября. Мы активно дорабатываем проект генерального плана по новым требованиям федерального агентства с учетом исключения из границ населенного пункта Казани земель лесного фонда, - уточнила Прокофьева.

При всем этом мэр Казани Ильсур Метшин поручил принять документ до середины будущего года.