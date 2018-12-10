В Казани начался прием заявок на конкурс «Народный Дед Мороз»
В этот понедельник, 10 декабря, в столице Татарстана в очередной стартовал приме заявок на участие в конкурсе «Народный Дед Мороз».
Принять в нем может любой желающий. Для этого нужно создать группу из двух человек, придумать новогоднюю программу в костюмах и заявить о себе на электронную почту dedmoroz_kzn@bk.ru.
А уже 15 декабря прошедшие отбор начнут представлять на суд жителей и гостей столицы Татарстана свои короткие интерактивные программы в одном из торговых центров. Там их, кстати, будет оценивать профессиональное жюри.
С 20 по 23 декабря эти выступления участников конкурса, только уже с розыгрышем новогодних сувениров, состоятся на улицах, остановках общественного транспорта и в казанских жилмассивах.
Победителя выберут с учетом мнения членов жюри и итогов оналайн голосования. Имя народного Деда Мороза Казани станет известно в канун Нового года на открытии главной елки города у Центра семьи «Казан».
Еще больше материалов по теме: «Новый год в Татарстане»