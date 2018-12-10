2018-12-10T12:03:46+03:00
Дом. Семья

В Казани начался прием заявок на конкурс «Народный Дед Мороз»

Группам от двух человек необходимо представить свои новогодние программы в костюмах
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В этот понедельник, 10 декабря, в столице Татарстана в очередной стартовал приме заявок на участие в конкурсе «Народный Дед Мороз».

Принять в нем может любой желающий. Для этого нужно создать группу из двух человек, придумать новогоднюю программу в костюмах и заявить о себе на электронную почту dedmoroz_kzn@bk.ru.

А уже 15 декабря прошедшие отбор начнут представлять на суд жителей и гостей столицы Татарстана свои короткие интерактивные программы в одном из торговых центров. Там их, кстати, будет оценивать профессиональное жюри.

С 20 по 23 декабря эти выступления участников конкурса, только уже с розыгрышем новогодних сувениров, состоятся на улицах, остановках общественного транспорта и в казанских жилмассивах.

Победителя выберут с учетом мнения членов жюри и итогов оналайн голосования. Имя народного Деда Мороза Казани станет известно в канун Нового года на открытии главной елки города у Центра семьи «Казан».

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