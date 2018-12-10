2018-12-10T12:03:46+03:00
Дом. Семья

В Казани начался прием заявок на конкурс «Народный Дед Мороз»

Группам от двух человек необходимо представить свои новогодние программы в костюмах
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 10 декабря, в столице Татарстана в очередной стартовал приме заявок на участие в конкурсе «Народный Дед Мороз».

Принять в нем может любой желающий. Для этого нужно создать группу из двух человек, придумать новогоднюю программу в костюмах и заявить о себе на электронную почту dedmoroz_kzn@bk.ru.

А уже 15 декабря прошедшие отбор начнут представлять на суд жителей и гостей столицы Татарстана свои короткие интерактивные программы в одном из торговых центров. Там их, кстати, будет оценивать профессиональное жюри.

С 20 по 23 декабря эти выступления участников конкурса, только уже с розыгрышем новогодних сувениров, состоятся на улицах, остановках общественного транспорта и в казанских жилмассивах.

Победителя выберут с учетом мнения членов жюри и итогов оналайн голосования. Имя народного Деда Мороза Казани станет известно в канун Нового года на открытии главной елки города у Центра семьи «Казан».

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей