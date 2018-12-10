2018-12-10T13:05:41+03:00
Происшествия

В Чувашии лобовом столкновении двух иномарок погиб один человек, два пострадали

Одна из машин неожиданно вылетела на встречку [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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Авария с участием легковушек "Форда" и "Мерседеса" произошла 9 декабря в 14.00 на трассе Чебоксары-Сурское. По предварительным данным, водитель "Форда" грубо нарушил правила дорожного движения - он выехал на встречку, где врезался в "Мерседес". В результате столкновения "Мерседес" вылетел в кювет, а "Форд" развернуло на трассе. При этом судя по видео до сих пор непонятно, что водителя последней иномарки заставило выехать на встречную полосу движения.

В Чувашии лобовом столкновении двух иномарок погиб один человек, два пострадали.

- В результате ДТП водитель "Форда" получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии. - В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пассажир "Форда" и водитель "Мерседеса".

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