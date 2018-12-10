2018-12-10T11:58:28+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах во время пожара пришлось спасать женщину, отравившуюся дымом

ЧП произошло на бульваре Касимова в воскресенье
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:

Едкий дым из двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного дома увидели соседи 9 декабря, в воскресенье, в 18.49. К приезду пожарных из окон валил черный едкий дым, жители подъезда вышли на улицу самостоятельно. Приехавшим спасателям они рассказали, что в горящей квартире может находиться ее 45-летняя хозяйка.

Женщину отыскали в зальной комнате, и вывели на улицу при помощи спасательного устройства типа «Капюшон». Внутри горели мебель и бытовая техника на кухне, площадь пожара шесть квадратных метров.

Пострадавшей на месте была оказана первая помощь, затем ее доставили в Горбольницу №5 Набережных Челнов.

- По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей