В Набережных Челнах во время пожара пришлось спасать женщину, отравившуюся дымом
Едкий дым из двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного дома увидели соседи 9 декабря, в воскресенье, в 18.49. К приезду пожарных из окон валил черный едкий дым, жители подъезда вышли на улицу самостоятельно. Приехавшим спасателям они рассказали, что в горящей квартире может находиться ее 45-летняя хозяйка.
Женщину отыскали в зальной комнате, и вывели на улицу при помощи спасательного устройства типа «Капюшон». Внутри горели мебель и бытовая техника на кухне, площадь пожара шесть квадратных метров.
Пострадавшей на месте была оказана первая помощь, затем ее доставили в Горбольницу №5 Набережных Челнов.
- По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
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