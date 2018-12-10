2018-12-10T11:58:28+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах во время пожара пришлось спасать женщину, отравившуюся дымом

ЧП произошло на бульваре Касимова в воскресенье
Лика ИСАЕВА
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По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Едкий дым из двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного дома увидели соседи 9 декабря, в воскресенье, в 18.49. К приезду пожарных из окон валил черный едкий дым, жители подъезда вышли на улицу самостоятельно. Приехавшим спасателям они рассказали, что в горящей квартире может находиться ее 45-летняя хозяйка.

Женщину отыскали в зальной комнате, и вывели на улицу при помощи спасательного устройства типа «Капюшон». Внутри горели мебель и бытовая техника на кухне, площадь пожара шесть квадратных метров.

Пострадавшей на месте была оказана первая помощь, затем ее доставили в Горбольницу №5 Набережных Челнов.

- По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

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