В Татарстане пять рыбаков на снегоходе провалились под лёд

10 Дек. 11:20 2018-12-10T11:20:34+03:00

Им повезло и их вовремя спасли, от медицинской помощи мужчины отказались

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Мензелинском районе республики в воскресенье, 9 декабря, в 16.47 на реке Мензеля возле Мензелинска. Пятеро местных жителей поехали на рыбалку на снегоходе. Но веса рыбаков вместе со снегоходом лёд не выдержал. Компания вместе с транспортом провалилась в полынью.

Мужчин спас внештатный сотрудник на судне на воздушной подушке «Хивус-10». Их доставили на берег, но от медицинской помощи мужчины категорически отказались.

- Причина происшествия - нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, - сообщили в МЧС Татарстана.