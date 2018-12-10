В Татарстане пять рыбаков на снегоходе провалились под лёд
Им повезло и их вовремя спасли, от медицинской помощи мужчины отказались
Фото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло в Мензелинском районе республики в воскресенье, 9 декабря, в 16.47 на реке Мензеля возле Мензелинска. Пятеро местных жителей поехали на рыбалку на снегоходе. Но веса рыбаков вместе со снегоходом лёд не выдержал. Компания вместе с транспортом провалилась в полынью.
Мужчин спас внештатный сотрудник на судне на воздушной подушке «Хивус-10». Их доставили на берег, но от медицинской помощи мужчины категорически отказались.
- Причина происшествия - нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, - сообщили в МЧС Татарстана.
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