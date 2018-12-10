Купить новогоднюю елку в Казани можно будет за 300 рублей

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-10T11:45:10+03:00

Всего в городе будут работать 15 базаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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До Нового года осталось всего три недели. Самое время задуматься о покупке праздничной ели. Сделать это в Казани теперь можно официально. Так, в столице Татарстана начали работать елочные базары.

Точки торговли деревьями организуют во всех районах города. Всего на территории Казани подготовлено 15 мест по продаже новогодних деревьев. Об этом сообщил председатель городского комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Цена за елку будет варьироваться от 300 до 1000 рублей. Все деревья, представленные на елочных базарах, выращены в специализированных питомниках и имеют соответствующие документы.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, хорошей альтернативой натуральным елкам могут стать искусственные, которые уже продают в торговых центрах города, это решение – самое экологичное.

- Моя мечта – чтобы ни одну елку к Новому году не рубили. Когда мы росли, такого предложения и разнообразия искусственных разборных елок не было. Сейчас они представлены на любой вкус, - отметил Метшин.