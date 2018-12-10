Снегопад стал причиной восьмибальных пробок в Казани

10 Дек. 10:34 2018-12-10T10:34:53+03:00

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Природа устроила очередное испытание-проверку готовности коммунальных служб к зимним осадкам. С утра на Казань обрушился снегопад, но хоть он и не был особенно сильным, все равно появившийся снег на дорогах стал причиной возникновения пробок. Например, средняя скорость движения по Горьковскому шоссе составляет чуть более 10 килоиметров в час.

Агрегатор Яндекс показывает пробки в столице Татарстана, оценивая их в восемь баллов.

На улицы вышла снегоуборочная техника, во дворах орудуют лопатами и скребками дворники, а автолюбители откапывают свои машины из сугробов.