2018-12-10T10:15:13+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара спасли пьяного мужчину, закурившего на диване

Пострадавший доставлен в больницу
Лика ИСАЕВА
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Пожар произошел в квартире на втором этажеПожар произошел в квартире на втором этажеФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного панельного дома на улице Кулагина в столице Татарстана начался в 6.19 в воскресенье, 9 декабря. Когда на место прибыли первые пожарные, то выяснилось, что жители подъезда эвакуировались самостоятельно. На втором этаже из разбитого окна валили клубы дыма. Хозяйка горящей квартиры сообщила, что смогла вытащить сына из горящего помещения, которое было окутано едким дымом. Мужчина в момент возгорания был в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, он закурил на диване, где спал. От непотушенного окурка мягкая мебель стала тлеть.

Вскоре с огнем удалось справиться.

- В результате пожара сгорели старые вещи на общей площади три квадратных метра в квартире, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадал и госпитализирован 41-летний сын хозяйки квартиры в токсикологическое отделениеБСМП Казани с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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