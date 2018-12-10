2018-12-10T09:36:37+03:00
Общество

В Казани откроется лыжная трасса с видами на кремль и 18 катков

Об этом рассказала на ДП председатель Комитета физической культуры и спорта города Светлана Вострикова
Лика ИСАЕВА
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Прокат лыж будет на 12 лыжных базахПрокат лыж будет на 12 лыжных базахФото: Из материалов пресс-службы
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Где и как можно будет отдохнуть зимой любителям зимних видов спорта, рассказала во время ДП председатель Комитета физической культуры и спорта города Светлана Вострикова. Оказалось, что в сезоне 2018 — 2019 года в столице Татарстана будут работать 18 катков. На прокат можно будет взять более 3 500 пар коньков. Также в Казани будет работать семь освещенных лыжных трасс, и на 12 лыжных базах будет работать прокат коньков.

Новая лыжная трасса с видами на Казанский кремль откроется 16 декабря на Центральном стадионе. Она расчитана на круг 400 метров. Пока она работает в тестовом режиме.

В Казани будут работать 77 пластиковых хоккейных коробок. Сейчас полностью подготовлены 64 из них, там залит лед. Остальные будут готовы чуть позже.

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