В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Человек-паук: Через Вселенные"

10 Дек. 08:51 2018-12-10T08:51:08+03:00

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Новая картина-комикс о приключениях Человека-паука представляет бруклинского подростка Майлза Моралеса и практически безграничные возможности вселенной. Ведь Человек-Паук - это целая Вселенная, где каждый может прятать лицо под маской.

Отец Майлза работает в полиции, а мать – медсестра. Любящие родители гордятся достижениями Майлза. Но после укуса генетически модифицированного паука жизнь Майлза становится ещё сложнее: появляется возможность плеваться ядом, маскироваться, передвигаться по стенам, обострился слух, появилось паучье чутье и многое другое. Тем временем гений криминального мира Кингпин разрабатывает сверхсекретный ядерный суперколлайдер, открывающий портал в другие вселенные. Через проход в мир Майлза попадают различные версии Человека-Паука, такие как повзрослевший Питер Паркер, Гвен-Паук, Человек-Паук Нуар, Свин-Паук и Пени Паркер. Все они помогут Майлзу справиться с трудностями. Юноша осознает, что любой может носить геройскую маску и бороться с несправедливостью.