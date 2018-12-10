В Чувашии на трассе М7 минивэн с пассажирами врезался в припаркованный прицеп, погиб мужчина

10 Дек. 08:31 2018-12-10T08:31:40+03:00

С места происшествия. Шансов выжить у пассажира не было. Фото: МВД по Чувашской Республике

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Смертельная авария произошла в воскресенье, 9 декабря, в 6.20 на 625 километре федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа" в Моргаушском районе республики. По предварительным данным, 37-летний мужчина, управлявший микроавтобусом "НYUNDAI" через интернет набрал попутчиков в Москву. Среди пассажиров были жители соседней Марий Эл. Во время движения, как он позже признался сотрудникам Госавтоинспекции, водитель отвлекся, и, несправившись с управлением, врезался в припаркованный полуприцеп многотонной фуры.

В результате столкновения три женщина и двое мужчин - пассажиры микроавтобуса, доставлены в больницу. Смертельные травмы получил 40-летний житель Марий Эл, находившийся на переднем пассажирском сидении рядом с водителем.

- Всего в салоне микроавтобуса находилось восемь человек, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии. - В отношении 37-летнего водителя микроавтобуса с начала года было составлено 16 административных протоколов за нарушение ПДД, большинство из них - за превышение скорости.