В Казани состоялась церемония закрытия чемпионата России по национальной борьбе корэш

СЕГОДНЯ 18:35 2018-12-09T18:35:46+03:00

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На турнире встретились 170 спортсменов из 30 регионов России - от Дальнего Востока, Поволжья и до Калининградской области. Почетными гостями соревнований стали российские спортсмены: чемпион Олимпийских игр по плаванию Александр Попов, олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Мнацакан Искандарян и Мурат Карданов, серебряные призеры олимпийских игр Мурад Гайдаров и Денис Пиманков, также бронзовый призер олимпийских игр Александр Третьяков.

По итогам финальных схваток победителям присвоили титулы чемпионов страны. Спортсмены выступали в девяти весовых категориях. На протяжении двух дней в зрительском зале, практически, не было свободных мест. В последний раз такое количество зрителей соревнования собирали три года назад.

Состоялось награждение почетными наградами Федерации корэш России. Ордена, медали и значки ФКР получили 9 выдающихся спортсменов и спортивных деятелей. Главным призом стала медаль победителя и солидная денежная награда.

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