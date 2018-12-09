2018-12-09T18:35:46+03:00
Спорт

В Казани состоялась церемония закрытия чемпионата России по национальной борьбе корэш

По итогам финальных схваток победителям присвоили титулы чемпионов страны
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Победителям присвоили титулы чемпионов страныПобедителям присвоили титулы чемпионов страныФото: Александр ЧЕРНОВ
Изменить размер текста:

На турнире встретились 170 спортсменов из 30 регионов России - от Дальнего Востока, Поволжья и до Калининградской области. Почетными гостями соревнований стали российские спортсмены: чемпион Олимпийских игр по плаванию Александр Попов, олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Мнацакан Искандарян и Мурат Карданов, серебряные призеры олимпийских игр Мурад Гайдаров и Денис Пиманков, также бронзовый призер олимпийских игр Александр Третьяков.

По итогам финальных схваток победителям присвоили титулы чемпионов страны. Спортсмены выступали в девяти весовых категориях. На протяжении двух дней в зрительском зале, практически, не было свободных мест. В последний раз такое количество зрителей соревнования собирали три года назад.

Состоялось награждение почетными наградами Федерации корэш России. Ордена, медали и значки ФКР получили 9 выдающихся спортсменов и спортивных деятелей. Главным призом стала медаль победителя и солидная денежная награда.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей