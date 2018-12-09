2018-12-09T18:02:51+03:00
Общество

В Татарстане ребенок вывалился из проломленной трубы в детской горке

В проблеме местные жители винят вандалов, которые, якобы, бросали внутрь трубы горки петарды
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В микрорайоне Сидоровка в Набережных Челнах вандалы испортили горку на детской площадке. В трубе для скатывания, длиной около четырёх метров они проделали отверстие - вероятнее всего в ней взрывали петарды. От нижней части детской горки отвалился большой кусок пола, кроме того, окантовка отверстия теперь имеет острый срез.

9 декабря жительница Набережных Челнов, которая пришла с ребенком на детскую площадку не разглядела поломку. Когда ребенок скатывался с горки, неожиданно выпал из отверстия. Только благодаря удачной пикировке в снег, малыш отделался испугом. Родители поспешили на помощь, переложили его на скамейку и тщательно осмотрели.

Горка с проломленным дном и сейчас не имет никаких предупреждающих знаков

Горка с проломленным дном и сейчас не имет никаких предупреждающих знаков

На просьбу управляющей компании поставить предупреждающие ограничители вокруг горки, чтобы больше никто не пострадал - был дан положительный ответ. Однако, даже к вечеру никаких предупреждающих обозначений об опасности нахождения на горке не появилось.

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