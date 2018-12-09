2018-12-09T17:13:17+03:00
Звезды

Викторя Дайнеко призналась казанцам, что снова сошлась с Воробьевым

Заявление певица сделал во время своего выступления в Казани
Александр ЧЕРНОВ
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Виктория Дайнеко рассказала казанцам что ее связывает с экс-бойфрендомВиктория Дайнеко рассказала казанцам что ее связывает с экс-бойфрендомФото: Александр ЧЕРНОВ
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Победитель «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко выступила в Казани на Дне Рожденья торгового центра и со сцены сделала неожиданное заявление. С певцом Алексеем Воробьевым, с которым они несколько лет назад были вместе, певица снова сошлась, правда теперь в творческом дуэте.

- Столько всего произошло с тех пор, как мы приезжали с Лешей в Казань - я и замуж вышла и мамой стала. Считаю, что делать вид, будто ты не знаешь человека, с которым вы встречались - не правильно. Он талантливый певец, композитор и режиссер. Давно мечтала спеть с ним дуэтом и наконец мы выпустили песню «С Новым годом, мой ЛЧ», - рассказала Виктория Дайнеко. - С Лешей мы знкомы одинадцать лет, вложил ли он в песню и в клип что-то от наших преждних отошений как режиссер, знает только он сам.

В июне пара оказалась на гастролях в Донецке, где они решили вместе выступить и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Спустя почти полгода Алексей Воробев сам позвонил Виктории и предложил записать дуэт. Она согласилась, джае не услышав песню, которую он насписал. Только в самолете, когда послушала трек, поняла, что не ошиблась и не зря доверяла ему все эти годы, как очень талантливому исполнителю.

В Казани на дне Рожденья торгового центра «Горки Парк» Виктория Дайнеко исполнила свои самые попуярные пенси и провела автографсессию с гостями.

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