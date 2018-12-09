2018-12-09T15:53:20+03:00
Общество

В Казани появились первые «новогодние» автобусы

Водители и кондукторы украшают салоны общественного транспорта к новому году
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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По Казани начали курсировать первые праздничные автобусы. Один из нарядных салонов 33 маршрута сфотографировали пассажиры и выложили в социальные сети. На окна транспортного средства приклеены вырезанные из бумаги снежинки, поручни украшает мишура, а потолок - елочные игрушки, гирлянда и «дождик». По словам казанцев, такое оформление транспорта здорово поднимает настроение у всех пассажиров, некоторые даже фотографируются в необычном салоне.

Ежегодно автотранспортные предприятия проводят конкурс на самый «новогодний» салон - при том украшают его водитель и кондукторы за свои средства. В финале состязания, который проходит в последние дни уходящего года, специальная комиссия оценивает праздничное убранство, к нему относится и внешний вид обслуживающего персонала. Победители поучают хороший денежный приз.

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