В Казани появились первые «новогодние» автобусы
По Казани начали курсировать первые праздничные автобусы. Один из нарядных салонов 33 маршрута сфотографировали пассажиры и выложили в социальные сети. На окна транспортного средства приклеены вырезанные из бумаги снежинки, поручни украшает мишура, а потолок - елочные игрушки, гирлянда и «дождик». По словам казанцев, такое оформление транспорта здорово поднимает настроение у всех пассажиров, некоторые даже фотографируются в необычном салоне.
Ежегодно автотранспортные предприятия проводят конкурс на самый «новогодний» салон - при том украшают его водитель и кондукторы за свои средства. В финале состязания, который проходит в последние дни уходящего года, специальная комиссия оценивает праздничное убранство, к нему относится и внешний вид обслуживающего персонала. Победители поучают хороший денежный приз.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»