2018-12-09T14:52:11+03:00
Общество

В Казани автомобиль цепями приковали к дереву, чтобы его не увезли на эвакуаторе

Необычны способ парковки увидели жители улицы Декабристов
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Казанский автолюбитель решил вопрос безопасной парковки по-своему и цепями приковал автомобиль к дереву.

В воскресенье на улице Декабристов напротив Московского рынка, водитель иномарки оставил свой автомобиль рядом с продуктовым магазином напротив Московского рынка. Автолюбитель посчитал, что если цепями приковать свой автомобиль к молодому саженцу липы, никакие эвакуаторы ему не будут страшны.

Видимо, расчитывая на любовь инспектров ДПС к природе, по мнению водителя, они на станут эвакуировать автомбиль, чтобы не повредить молодой саженец. Такой насложный метод, по мнению хозяина авто, позволяет оставлять автомобиль даже под запрещающими дорожными знаками.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

За несколько часов, пока отсутствовал автолюбитель - ни один эвакуатор так и не попытался забрать его автомобиль. По словам местных жителей, накануне вечером из этого парковочного кармана на эвакуаторе увезли несколько автомобилей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей