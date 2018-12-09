В Казани автомобиль цепями приковали к дереву, чтобы его не увезли на эвакуаторе

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-09T14:52:11+03:00

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Казанский автолюбитель решил вопрос безопасной парковки по-своему и цепями приковал автомобиль к дереву.

В воскресенье на улице Декабристов напротив Московского рынка, водитель иномарки оставил свой автомобиль рядом с продуктовым магазином напротив Московского рынка. Автолюбитель посчитал, что если цепями приковать свой автомобиль к молодому саженцу липы, никакие эвакуаторы ему не будут страшны.

Видимо, расчитывая на любовь инспектров ДПС к природе, по мнению водителя, они на станут эвакуировать автомбиль, чтобы не повредить молодой саженец. Такой насложный метод, по мнению хозяина авто, позволяет оставлять автомобиль даже под запрещающими дорожными знаками.

Фото: Соцсети

За несколько часов, пока отсутствовал автолюбитель - ни один эвакуатор так и не попытался забрать его автомобиль. По словам местных жителей, накануне вечером из этого парковочного кармана на эвакуаторе увезли несколько автомобилей.

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